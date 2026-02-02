この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【PR】ゆとり所長「正直救われた」車の「もしもの備え」はこれ一台で完結。ジャンプスターターは“多機能性”で選ぶのが新常識

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※プロモーションを含みます。

洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【後悔する前に】急なバッテリー上がりにの「FOWAWU多機能ジャンプスターター」が大活躍でした！【多種ライト/急速充電モバイルバッテリー】」と題した動画を公開。自身の車がバッテリー上がりを起こした実体験をもとに、多機能ジャンプスターター「FOWAWU Jump starter」をレビューした。



動画は、ゆとり所長氏の愛車のバッテリーが実際に上がってしまい、エンジンがかからなくなる場面から始まる。マルチメーターで電圧を測定すると約10Vまで低下しており、まさに絶体絶命の状況だ。そこで登場するのが、AliExpressで購入したというFOWAWUのジャンプスターターである。



説明書の手順に従い、ジャンプスターターをバッテリーに接続。車内に戻り、緊張の面持ちでエンジンスイッチを押すと、一発でエンジンが始動した。これには同氏も「正直、救われました！めっちゃテンション上がりました！」と興奮を隠せない様子。初めての使用でも簡単にバッテリー上がりを解決できる手軽さと確実な性能を高く評価した。



さらに、この製品の魅力はジャンプスターター機能だけではない。本体に搭載されたLEDライトは、ただ点灯するだけでなく、点滅やSOS信号のような赤と青の交互点滅モードも備えており、緊急時の安全確保に大きく貢献する。また、24800mAhの大容量モバイルバッテリーとしても使用可能で、スマートフォンへの急速充電にも対応。実際にスマホを接続し、急速充電中と表示されることを確認した。



動画の最後でゆとり所長氏は、「ジャンプスターターは車1台に1個は常備しておいた方がいい」と断言。エンジン始動というメイン機能に加え、ライトやモバイルバッテリーといった多機能性を備えたこの製品は、もしもの備えとして車に積んでおくだけで大きな安心感が得られると締めくくった。