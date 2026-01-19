この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

都市開発をレポートするYouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【2026年最新】日本の超高層ビルランキングTOP10！250ｍ以上の超高層ビルが増加中！」と題した動画を公開した。1993年から長らく日本一の高さを誇ってきた横浜ランドマークタワーが王座を明け渡し、2010年代以降の建設ラッシュによって日本の超高層ビルの勢力図が大きく塗り替えられている現状を解説している。

本動画では、2026年に竣工予定のビルまでを含めた最新の超高層ビルランキングTOP10を紹介。かつて約20年間にわたり日本一の座を守り続けた「横浜ランドマークタワー」（296m）は、現在3位となっている。これは、近年の東京や大阪を中心とした大規模再開発によって、それを上回る高さのビルが次々と誕生した結果である。

現在のランキングで日本一に輝いたのは、2023年に竣工した「麻布台ヒルズ森JPタワー」だ。高さ約325mを誇るこのビルは、オフィスや高級住宅、商業施設、ホテルなどで構成される複合施設で、麻布台ヒルズの新たな中心となっている。動画では、航空法の高さ制限に対し、至近距離にある東京タワーの存在を考慮した特例によって制限が緩和され、この高さが実現した背景も語られている。

また、2位の「あべのハルカス」（300m）は、日本で初めて高さ300mを超えた「スーパートール」として、日本の建築史における大きな節目となったビルであると紹介。ホテル、オフィス、百貨店が一体となったその構造は、現在も西日本を代表するランドマークとしての地位を確立している。

動画の最後には、2028年に竣工予定の「Torch Tower（トーチタワー）」にも触れられた。高さ385mで計画されており、完成すれば日本のビルランキングは再び大きく変動することになる。東京を中心に激化する高さ競争は、都市の景観や価値を今後も大きく変えていくだろう。

