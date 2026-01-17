第98回選抜高校野球大会の入場行進曲が決定

日本高等学校野球連盟は16日、第98回選抜高校野球大会の地区別選出校数と入場行進曲が決定したと発表した。ファンが注目したのは大会入場行進曲。「おおマジか！」「意外なところを……」と騒然とする中、“本人”が注意喚起をしている。

今回の大会入場行進曲に選ばれたのは、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」の「イイじゃん」。SNSを中心にダンスが人気を集め、「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞を獲得した人気楽曲だ。連盟は選定理由について「一年を代表する楽曲となりました。明るく前向きな歌詞とさわやかなメロディーが、高校球児を鼓舞してくれると確信」と明かしている。

2025年を彩った人気曲が選出されたことに、ファンも騒然。「めっちゃイイじゃん」「おもろすぎるw」「みんなどうやって歩くんだろ笑」「爽やかでいいね」「おめでとう！」「歩けるか大丈夫かな……笑」「声出たw」など様々な反応が寄せられている。

栄誉ある選出を受け、「M!LK」の佐野勇斗さんが自身のX（旧ツイッター）を更新。「M!LKの『イイじゃん』が、春のセンバツ甲子園入場行進曲に選ばれました!!」と報告。「朝ドラ『おむすび』で甲子園を目指す役を演じていたので、もんのすごく嬉しいです!!! すごいご縁だ……出場される皆さんの後押しができるととても嬉しいです」と綴り、行進される皆さん。途中で別の曲かなというくらいリズムが変わりますので、ご注意ください」と呼びかけた。（Full-Count編集部）