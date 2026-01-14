¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¡ÒÂà¿¦¶â3,000Ëü±ß¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¡ÓºÊ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯³µ¶·¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤Ï18Ëü5,904ÁÈ¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÆ±µï´ü´Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤ÏÇ¯´Ö4Ëü686ÁÈ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²È·×¤ÎÉÔ°Â¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¿Á÷·Þ²ñ¤ÎÍâÆü¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÉõÅû¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡ÈÃÖ¤¼ê»æ¡É¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î¸µÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¡¦º´Æ£¹À°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60ºÐ¡Ë¡£38Ç¯´Ö¶Ð¤á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢À²¤ì¤Æ¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ï¤º¤ÎÄ«¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£»ä¤Ï¤â¤¦¡¢¹À°ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ÈÏ·¸å¡É¤ò²á¤´¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÉõÅû¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§ÆÏ¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤¬Ìó1,200Ëü±ß¡£Âà¿¦¶â¤Ï3,000Ëü±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤â¤¢¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÏ·¸åÀß·×¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÊ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï·¸å¤Î¤³¤È¤â¡¢¡ÈÇ¯¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¡¢»ñ»º¤¬¤¤¤¯¤é¡É¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤¬µõ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤ÏÇ¯¡¹¸º¤ê¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡È¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¿´¤Îµ÷Î¥¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½¤ÉüÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯³µ¶·¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤Ï18Ëü5,904ÁÈ¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÆ±µï´ü´Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤ÏÇ¯´Ö4Ëü686ÁÈ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿È¹âÎð¼Ô¤¬896Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÏ·¸å¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¡É¤³¤È¤¬¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂà¿¦¸å¤Ë¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ºÊ¤Ï°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ì¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ÄêÇ¯¸å¤Ï¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡×¤âÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¡ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃßÀÑ¡É¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÏ·¸å¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡½¡½¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Î¡ÈÀ®²Ì¡É¤Ê¤Î¤À¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¸å¤Ï¡ÈÀáÌÜ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡È»î¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤È¡¢¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤Î¡ÈÏ·¸åÀß·×¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£