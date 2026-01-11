思春期の子育てアドバイザーが解説！子どものスマホ夜更かしを防ぎ成績を上げる3ステップ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【スマホ夜更かし】成績を下げる理由と今日からできる改善3STEP」と題した動画を公開。子どものスマホによる夜更かしが、睡眠の質を低下させ、結果的に学業成績にまで悪影響を及ぼすとし、その具体的な改善策を提示した。
道山氏によると、スマホの夜更かしが引き起こす問題は主に2つあるという。1つ目は「睡眠時間の減少」である。寝る直前までスマホ画面のブルーライトを浴びることで脳が覚醒し、寝つきが悪くなるためだと指摘した。2つ目は「睡眠の質の低下」で、たとえ眠りについても脳が覚醒状態にあるため、深い眠りが得られにくくなるという。
これらの結果、日中の授業中に眠気に襲われたり、勉強への集中力が続かなくなったりし、成績の低下に繋がると道山氏は説明する。このメカニズムについて、ブルーライトが脳に「まだ昼間だ」と錯覚させ、睡眠ホルモンの分泌を妨げること、さらにゲームなどは脳を興奮させるドーパミンを放出させるため、結果的に眠れなくなると解説した。
この問題を解決するための具体的な改善策として、道山氏は3つのステップを提案している。第一に「スマホに関するルール作り」だ。例えば「夜23時にはリビングにスマホを置いて自室へ行く」といったルールを、親子で話し合って決めることが重要だという。「部屋に持ち込まないこと」がポイントだと同氏は語る。
第二に「寝るまでにやることを用意する」こと。スマホをやめた後、手持ち無沙汰になると再びスマホに手が伸びてしまうため、読書や翌日の準備など、別の行動をあらかじめ決めておくことを推奨した。
第三に「無理のないペースで実践する」こと。いきなり厳しいルールを課すのではなく、子どもができそうな範囲から始め、必要であれば時間を調整するなど柔軟に対応することが継続の秘訣だと述べた。これらのステップを試してみてはいかがだろうか。
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/