「どんくさい運転しやがって！」“あおり運転”のドライバーが降りてきて口論に。ケンカ腰の男を謝罪させた“意外な人物”の一言
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、その非常識な行為により、平和なドライブが一気に恐怖へと変わる瞬間を経験した2人のエピソードを紹介する。
◆観光気分を壊した“逃げ場のない”恐怖
山本敬子さん（仮名・50代）は、家族で奈良県に向かう途中だったのだが、のんびりとした観光ムードは黒のミニバンによって一変した。
「急に後ろから詰めてきて、車間距離がほとんどなかったんです。完全に挑発している感じでした」
ハンドルを握る手に力が入り、後部座席の子どもたちは「こわい……」と怯えていたという。
夫の「無視して、安全なところに行こう」という一言で、山本さんは近くの大型ショッピングモールの駐車場で車を止めた。
しかし、黒いミニバンも後を追うように進入。隣に止まると勢いよくドアが開き、男性が怒鳴りながら近づいてきたそうだ。
「どんくさい運転しやがって！」
明らかにケンカ腰だった。子どもたちが身を伏せるなか、夫は車を降り男性に向かって冷静に声をかけた。
「怒鳴るのはやめてください。落ち着いて話を……」
しかし男性は逆上し、山本さんの車を蹴りながら怒鳴り続けたのだ。
「お前がノロノロ走るからやろが！」
◆怒号の主を一瞬で黙らせた“意外な人物”
10分ほど言い合いが続いた頃、一台の車が駐車場に入ってきた。ミニバンのそばに車を止めると、降りてきたのは東南アジア系の女性だった。
「アンタ、ナニシテルノ！ マタケンカ？ ヤメテ、バカ！」
女性は男性に向かって激しく叱責したのだ。男性は一気に勢いを失った。その後、女性は山本さんの夫に深く頭を下げたという。
「ゴメンナサイ。ワタシノオット、バカデス」
さらに男性に向かって、「アヤマル。イエニイレナイヨ」と突き放すと、男性は小さな声で「すみません」と謝罪。引きずられるようにしてミニバンへ戻っていった。
「さっきまでの怒りが何だったのか……。あまりの変貌ぶりに、笑いが込み上げてきました」
◆時速60キロを厳守、それでも迫ってきた車
高田健一さん（仮名・50代）は、業界歴10年の中型トラックドライバーだ。夏のある日、山形県内の国道を走っていた。
「うちは会社が速度に対して本当に厳しいんです。デジタコ（事業用車両に搭載され、速度・走行時間・走行距離などの運行データをデジタル形式で自動記録する装置）で全部記録されているので、一般道では60キロ厳守です」
荷物を積んで走行していると、後方に1台の乗用車が張りついてきた。ミラー越しに見える運転手は、明らかに苛立っている様子だったという。
「蛇行しながら、車間は数メートル。正直、怖かったですね」
追い越し禁止の黄色いラインが続く区間だったが、見通しが開けた瞬間、乗用車はエンジンを唸らせて右側へ飛び出した。
「横を通るとき、睨まれました。『遅えんだよ』って顔でしたね」
◆強引な追い越しが招いた代償
国道沿いの“チェーン着脱所付近”に差し掛かった。夏場は“ただの空き地”だが、地元では警察が張り込むことで知られている場所のようだ。
「案の定、死角にパトカーがいました」
サイレンが鳴り、パトカーが本線へ。停止命令を受けた乗用車は、路肩へ誘導されていったという。
「その横を通ったとき、運転手がハンドルに突っ伏していました」
追い越し禁止違反、速度超過、そして“あおり運転”。高橋さんは赤色灯を確認しながら、「あの人、終わったな」と思い、その場を走り去った。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
