次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
|Samsungの次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！写真は既存のA55 5G
フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種にSamsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける次期ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「Galaxy A57 5G」が登録され、型番として「SC-54G」や「SM-A576B」、「SM-A576B/DS」、「SM-A576C」、「SM-A576Q」、「SM-A576U1」、「SM-A576W」、「SM-A576Z」が存在することが示されています。
なお、これまでにGalaxy A55 5GやGalaxy A54 5GはKDDIおよび沖縄セルラー電話向けが発売されていましたが、少なくとも現時点ではGalaxy A57 5Gは取り扱わないようです。その他、Galaxy A57 5Gはまだ海外でも未発表な機種であるため、詳細は不明ではありますが、インド共和国（以下、インド）の標準規格（Bureau of Indian Standards：BIS）において「SM-A576B/DS」が2025年12月31日（水）付で認証を取得しており、日本を含めたグローバル市場で2026年春〜夏頃に登場すると予想されます。
なお、他にも中華人民共和国（以下、中国）の国家認証認可監督管理委員会（CNCA）の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心（China Quality Certification Centre：CQC）では2025年11月17日（月）付で「SM-A5760」が中国強制製品認証（China Compulsory Certiﬁcation：CCC）を通過していることが公開されているほか、SM-A5760は中国の国務院に属する工業和信息化部（Ministry of Industry and Information Technology：MIIT）でも2025年12月19日（金）付で認証されています。
ViniのeSIM対応機種におけるGalaxy A57 5Gの登録情報
Galaxy A57 5GはSamsungが展開するGalaxyブランドにおけるミッドレンジモデル「Galaxy A」シリーズのど真ん中製品となる「Galaxy A5*」の次機種で、Samsungでは10万円を超えるフラッグシップスマホは高すぎるものの、価格も性能も妥協したくない人などに向けた製品として投入しており、性能としてはミッドレンジよりやや上のミッドハイレンジクラスとなっています。
現時点では未発表な機種のため、詳細は不明ですが、すでにベンチマークアプリ「Geekbench」の測定結果にもSM-A576Bが登場し、CPUのスコアはシングルコアで1311、マルチコアで4347となっており、Motherboardが「s5e8865」となっているため、チップセット（SoC）はSamsung Semiconductor製「Exynos 1680」となると見られ、CPUはオクタコア（2.91GHz×1＋2.60GHz×4＋1.95GHz×3）となり、GPUはXclipse 550となると予想されています。
GeekbenchにおけるSM-A576BのCPUにおける測定結果
一方、噂では約6.7インチFHD+（1080×2340ドット）Super AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約385ppi）や5000mAhバッテリー、急速充電（最大45W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC、デュアルステレオスピーカー、画面内指紋認証、顔認証、防水・防塵（IP67）、トリプルリアカメラなどの多くの仕様がGalaxy A56 5Gから据え置きとなるようで、あまり変わり映えはしなさそうです。外観も背面パネルは強化ガラス「Gorilla Glass Victus+」（Corning製）とアルミニウムフレームで、SoCを指しさえたほぼ色違いくらいな印象もあります。
＜フロントカメラ＞
・約1200万画素CMOS＋広角レンズ（F2.2）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.56型、1画素1.0μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.8、OIS）
・約1200万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、画角123°）
・約500万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
|機種
|Galaxy A57 5G
|Galaxy A56 5G
|Galaxy A55 5G
|Galaxy A54 5G
|型番
|SM-A576*
|SM-A566*
|SM-A556*
|SM-A546*
|SoC
|Exynos 1680
|Exynos 1580
|Exynos 1480
|Exynos 1380
|CPU
|2.91GHz×1
2.60GHz×4
1.95GHz×3
|2.91GHz×1
2.60GHz×3
1.95GHz×4
|2.75GHz×4
2.05GHz×4
|2.4GHz×4
2.0GHz×4
|GeekBench
CPU
Score
|Single-Core
|1311
|1364
|1140
|1010
|Multi-Core
|4347
|3888
|3481
|2937
日本ではGalaxy A56 5Gが発売されなかったため、Galaxy A55 5Gの後継機種といった位置付けになりますが、Galaxy A55 5Gからでもそこまで大きな変化はなさそうではあります。なお、日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576Q）」およびNTTドコモ版「Galaxy A57 5G SC-54G」、ソフトバンク版「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576Z）」、楽天モバイル版「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576C）」として発売されると推察されます。
BISにおけるSM-A576B/DSの認証情報。認証番号は「R-85000280」
CQCにおけるSM-A5760の認証情報。認証番号は「」
MIITにおけるSM-A5760の認証情報。認証番号は「」
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Samsung Galaxy A57 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・eSIM-compatible phones and tablets | Vini
・samsung SM-A576B - Geekbench
・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy（サムスンギャラクシー）