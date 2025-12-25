ドイツへの「密入国」が急増中…トランプ関税と不況に怯える中国人が「欧州へ大脱出」を始めた理由

前編記事『住宅着工が4年で「5分の1」の大激減…バブル崩壊後の日本より酷い、中国不動産市場の「絶望的な惨状」』で見てきたように、中国の成長をけん引していた投資頼みのモデルには限界がきている。それを象徴する出来事もあった。12月15日中国国家統計局の発表によれば、インフラ、公共施設等への固定資産投資が初めて通年でマイナスになったという。

高まるリスク

投資低迷の影響は金融市場にも及んでいる。

中国人民銀行（中央銀行）によれば、11月の人民元建て新規融資は5800億元（約12兆円）と市場予想(5500億元)を上回った。1〜11月ベースでも17兆1000億元と前年の21兆6000億元を下回った。

気がかりなのは、中国政府が進める金融システム安定化策が功を奏していないことだ。ロイターは12月12日、「中国政府は（経営危機にさらされやすい）8兆ドル規模の小規模銀行の統合をハイペースで進めてきたが、合併した銀行の多くは利益が減少し資本バッファーが縮小した」と報じた。

不動産市場の低迷が続ければ、中国で金融危機が勃発するリスクは高まるばかりだ。

経済が低迷する中、中国政府は少子化対策に躍起になっている感がある。

避妊具に課税

新華社は13日、「政府は来年から出産費用を全額負担する方針を決定した」と報じた。中国の出生数は2016年の1880万人をピークに昨年は902万人と半減している。このため、総人口も2022年から減少に転じており、習近平政権にとって少子化問題は最優先課題になったとしても不思議ではない。

だが、頭をかしげざるを得ない対策が打ち出されている。ブルームバーグは2日、「中国政府は来年からコンドームを含む避妊薬などに対し13％の付加価値税を課すことを決定した」と報じた。

政府の必死さは伝わってくるが、これにより中国で蔓延しているHIV感染がさらに増加するのではないかとの不安が頭をよぎる。いずれにせよ、経済の低迷が続く限り、政府の少子化対策が効果を発揮する可能性はないだろう。

国外脱出が増加

財政難に苦しむ地方政府が少子化対策に重点を置くことで、成長の源泉である投資が一層低調になるデメリットの方が大きいかもしれない。中国の政情に目を転ずれば、地方財政の悪化のせいで中国年末の「風物詩」と揶揄される農民工（出稼ぎ労働者）の賃金未払い問題が例年にも増して深刻化している。

中国人の海外脱出の動きも止まらないようだ。独国営放送「ドイチェ・ヴェレ」は16日、「バルカン半島経由でドイツに密入国する中国人が増加している」と報じた。トランプ政権の取り締まり強化で米国に密入国する中国人が減少しているが、ドイツに難民申請する件数(1〜11月)は約1600件に上り、ここ数年で最多になったという。

日本と中国との外交的対立に関心が集まっているが、中国の国内情勢についても最大の関心を持って注視すべきだろう。

