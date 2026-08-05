台湾で、中国による武力侵攻を想定した大規模軍事演習「漢光」が5日から始まりました。「漢光」は、中国軍への対処能力を検証する目的で毎年行われる台湾最大規模の軍事演習で、5日から10日間の日程で始まりました。台湾国防部によりますと、演習では、海岸からの敵の上陸を阻止するほか市街地で敵の進軍を遅らせるなど、実戦を想定した訓練が行われ、アメリカから購入した新型主力戦車「エイブラムス」も初めて投入されます。また