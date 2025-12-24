¥é¥¦¡¼¥ë¤¬SNS¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈºÙ¤¹¤®¡É¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ
¡¡12·î23Æü¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢Snow Man¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¤ª¤è¤½3¥«·î¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE Thailand¡Ù¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÌÍÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
¡Ö190cm¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¿È¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò³è¤«¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢2020Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡Ù¤Ç³Ö·î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡ØBananas Models¡Ù¤È·ÀÌó¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤âÏ¢¤ì¤ºÃ±¿È¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥ß¥é¥Î¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢2026Ç¯¤âÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£°ì»þ´ü¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¤ÎÂ¿Ë»¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï?¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤æ¤¨¤Ë¡ÈºÙ¤µ¡É¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤â¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Î¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÎ·¿´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç¯Ëö¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¦¤¨¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê²áÌ©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊÃæ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£