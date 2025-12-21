11月30日に秋篠宮さまが還暦を迎えられた。誕生日に先立って11月25日に行われた恒例の記者会見では、1年間の活動を振り返られたり、ご家族への感謝を述べられたりするなか、昨今のSNSをめぐる問題について提言される場面もあった。

【写真】飛行機の中でスヤスヤ…SNSで拡散された佳子さまの寝顔

皇室ジャーナリストが語る。

「秋篠宮さまはSNSについて、誹謗中傷やプライバシーの侵害といった問題が出てくることが課題であるとの考えを述べられました。今年は、次女の佳子さまが6月のブラジル公式訪問中に寝顔が撮影され、SNSで拡散されるといったアクシデントもあったので、ネット上での情報の取り扱いには敏感にならざるを得ないのでしょう」

そんななか、まさにSNS上で秋篠宮さまに関する投稿が騒ぎになった──。発端はXのあるユーザーによる、〈秋篠宮さまがタバコ吸ってるね。運転手も受動喫煙〉との文言が添えられた動画だった。

「投稿されたのはテレビ映像の切り抜き動画で、車の後部座席に乗った秋篠宮さまが映った5秒ほどの映像でした。秋篠宮さまが窓の外へと一礼した際に、窓の下の見えない手元のあたりからモクモクと白い煙のようなモヤがあがるのが確認でき、これに『車内喫煙ではないか？』との指摘があがったのです。

実は、秋篠宮さまは20歳のとき、都内のスナックでお酒を飲みながらタバコを嗜まれるご学友たちとのお写真がパパラッチされたことがあるなど、タバコを嗜まれていたことは有名な話。結婚されてすぐの頃は紀子さまから『タバコとお酒に気をつけてくださいね』と心配もされていたそうです」（同前）

今回、当該動画に指摘があがった理由としては、動画内に映り込んだ"モヤ"が車内で上がっていたことが大きい。

「2019年に改正健康増進法が施行され、望まない受動喫煙をなくすことが"社会のルール"となりました。この健康増進法の観点からも、車内での喫煙はルール違反ではないかとの声があがったのです」（同前）

では実際のところどうなのか──宮内庁に問い合わせたところ、以下の回答が得られた。

「（車内で喫煙されていたのではないかとの指摘がSNSで寄せられている件について）そのような事実はございません。お尋ね（煙の発生源）については、加湿器によるものです」（宮内庁総務課担当者）

前出・皇室ジャーナリストが続ける。

「SNSでは皇室に対する様々な意見が飛び交っています。特に昨今では、皇族数減少を懸念して女性の皇位継承を可能にする皇室典範の改正を求める声が広がっているほか、小室眞子さんの結婚騒動以降、秋篠宮家に対する複雑な国民感情が反映された声も多く、誹謗中傷ともいえる投稿が散見されるのも事実。SNS上の指摘については安易に乗っかるのではなく、個々人で慎重に精査することが求められるでしょう」

火のないところに立った煙だったようだ。