final DX10000 CL 「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」が、2月7日土曜日に開催される。会場はステーションコンファレンス東京6Fで、開催時間は11時～18時30分。入場無料。開催に先駆け、各社が出展製品を予告しており、finalは新フラッグシップ密閉型ヘッドフォン「DX10000 CL」を出展する。 final 新フラッグシップ密閉型ヘッドフォンのDX10000 CLは、フラッグシップイヤフォン「A10000」にも採用しているトゥ