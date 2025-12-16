「冬服ない問題」→【しまむら】で解決！ 40・50代が似合う♡「大本命アイテム」

寒さが増してきて、いざ冬服を着ようと思ったら、着たい服がない……！ そんな40・50代こそ、チェックしてほしいのが【しまむら】。トレンド感も上品さも兼ね備えたデザインが、プチプライスで手に入るとあれば気になる人も多いはず。今回はそんなしまむらから、40・50代のおしゃれの心強い味方になってくれそうな、おすすめの冬服をピックアップ。しまむらで、この冬の「大本命アイテム」が見つかるかも。

いつものコーデにプラスしたい！

【しまむら】「起毛素材ロングベスト」\1,650（税込）

フリンジやファーなど毛足の長いアイテムは今シーズン大注目のトレンド。でも、存在感のある流行アイテムを高い値段で買うのは勇気がいる……。そんな人こそ、しまむらがおすすめ。トレンド感たっぷりのふわふわ素材のベストも手に入ります。しかも、プチプラとは思えなさそうな高見えぶり。いつものスタイリングに重ねるだけで、今年らしいコーデの完成です。

おしゃれであったか中綿ベストもプチプラで

【しまむら】「ナカワタショートベスト」\770（税込）

冬の防寒に重宝する中綿アイテムが、なんと税込み770円！ 中綿アウターは着ぶくれが気になるところですが、ショート丈でコンパクトなデザインにより、すっきりと着こなせそう。ワンピースやワイドボトムスに合わせると腰の位置が高く見えて、脚長効果にも期待できるはず。「薄いアウターだと肌寒いけど、コートだと暑いかも」という日にプラスオンするのもおすすめ。

1枚でレイヤードが作れるジップカーディガン

【しまむら】「7GエリツキWZIPCD」\1,969（税込）

スポーティかつレトロな雰囲気のジップカーディガンも、今年のトレンドアイテムのひとつ。レトロゆえに野暮ったく見えないか心配な人は、一点投入でこなれ見えしそうなデザインをチョイスして。こちらのカーディガンは襟、袖、裾がレイヤード風になっていて、グレーとブルーのバランスが絶妙。丈が短めなのも今年らしく、手持ちのボトムスに合わせるだけでスタイルアップが狙えそうです。

スウェットはトレンドカラーとプリントでこなれ見え

【しまむら】「omi＊フォトPウラキモウTR」\1,419（税込）

大人世代がスウェットを取り入れるときは、部屋着感が出ないようなアイテム選びが重要に。今年の注目は、トレンドカラーのブラウン。落ち着いた色味で、楽ちんスウェットトップスもこなれた雰囲気に見せてくれそうです。さらに、写真と英字を組み合わせたプリントもスタイリッシュ。ジーンズやロングスカートなど、さまざまなボトムスに合わせて着回しを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@h_n_l_28様、@my_favorite_mi様、@saharu_87様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

