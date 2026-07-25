14日、GUは、フランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）氏を新たにクリエイティブ・ディレクターとして迎え、商品全体を大幅に刷新することを発表した。【写真】「日本人に着こなせるか...」大改革に“不安”の声があがった秋冬コレクション『2026年秋冬コレクション』を7月下旬より順次発売「GU ミニマル」「GU クラシック」「GU プレイフル」「GU ユーティリティ」「GU スポーツ」「GU コージー」などの各コンセプトを掲げた