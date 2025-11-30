¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¡ª¡©¡×¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óCÅöÆü¤ËÆÏ¤¤¤¿°ìÊó¤Ë¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×
µÆ²Ö¾ÞÇÏ¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤¬½ÐÁö¼è¾Ã
¡¡JRA¤Ï30Æü¡¢Æ±Æü¤ÎG1¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê²´5¡¢Èø´Ø¡Ë¤¬½ÐÁö¼è¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤Î1R¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Î½ÐÁö¼è¾Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Ï2023Ç¯¤ËG1¡¦µÆ²Ö¾Þ¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯µ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2ÃåÆ±Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¼ê¤¬µ³¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢X¾å¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¼è¾Ã¥Þ¥¸¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×
¡Ö¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ä¡ª¡©¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇã¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡²óÈò¤«¡¼¡¡¼£¤·¤ÆÍÇÏ½Ð¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ö¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡²óÈò¤ÇÁ´³ÛÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Î½ÐÁö¼è¾Ã¤Çº£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï17Æ¬Î©¤Æ¤Ë¡£Åìµþ12R¤Ç¸á¸å3»þ40Ê¬¤Ë¾¡Éé¤Î¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¡£
