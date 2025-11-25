セール対象の1つ「HT100 III Starter set Lite」

ロカユニバーサルデザイン株式会社はAmazonで、KANIブランド製品を値引きするクーポンを配布している。

セール対象は旧製品のCPLフィルターや角型フィルターのセットをはじめ、カメラバッグなど。

クーポンはAmazonの商品ページで取得できる。購入手続き時にクーポンを適用することで、値下げ後の価格が反映する。

KANI 55mm PLフィルター Premium LR MC

5,940円→4,752円（20%OFF）

KANI フィルターケース 100mm幅

4,980円→4,482円（10%OFF）

KANI ローリングバックパック TC-020 ブラック

29,700円→28,215円（5%OFF）

KANI 可変NDフィルター ZeroSharpシリーズ Premium ND4-64（77mm）

14,520円→13,068円（10%OFF）

KANI 100mm幅 HT100 III スターターセット Lite

42,900円→38,610円（10%OFF）

KANI 100mm幅 角型フィルター H100IV Hand Holder

10,890円→9,801円（10%OFF）