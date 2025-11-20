カラフルお花とポケモンの共演☆フラワーボックス「Nicolai Bergmann」
ニコライ・バーグマンのオリジナルフラワーボックスのコラボレーション企画として、『ポケモン』デザインが新登場！ 色とりどりの美しい花とキュートで愛らしいポケモンたちの共演を楽しもう。
フラワーデザインを通じて、⼈々の⽇常に驚きと感動を届けてきたニコライ・バーグマンのオリジナルフラワーボックスが誕⽣25周年を迎える2025年。そんな記念すべき1年を盛大に締めくくるコラボレーション企画として、世界中の幅広い世代に愛される『ポケモン』とのコラボレーションフラワーボックス「Nicolai Bergmann ×Pokémon」が、11月25日（火）よりニコライ バーグマン フラワーズ&デザイン各店舗、およびオンラインショップに登場する。
「Nicolai Bergmann ×Pokémon」では、ピカチュウ、イーブイ、ゲンガー、ミュウが花々の上で輝くボックスデザインをご用意。
光沢感と肌触りの良いフラワーボックス上で、ぷっくりと浮き出たポケモンたちのデザインが煌めく、愛らしいデザインに仕上げられている。
蓋を開けると、それぞれのポケモンをイメージしたフラワーデザインがたっぷりと閉じ込められており、11×11×H9cmサイズのボックスの側面にもそれぞれのポケモンの姿が。タイプアイコンをあしらい、どの角度から見ても笑顔が溢れる特別なアイテムは、フレッシュフラワー、プリザーブドフラワーの2種類ずつがご用意されている。
さらに、リボンやケアカード、ショッパーも今回のコラボレーションデザインで制作。
モンスターボールがデザインされたリボン、それぞれのポケモンのデザインをあしらったケアカード、そして一輪の花を持った後ろ姿のピカチュウが更なるワクワク感とサプライズをお届けるショッパーが、今回のコラボレーションフラワーボックスと一緒にお届けされる。
誰もが喜び、どんな場面も笑顔が溢れ出すコラボレーションフラワーボックス ”Nicolai Bergmann × Pokémon” 。
今だけの楽しさをぜひ一度体験してみてはいかがだろう。
（C）Pokémon. （C）Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
