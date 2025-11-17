『あんぱん』新たな“お知らせ” ネット歓喜「急にびっくり！」「嬉しくて飛び上がりました」
連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、11月24日午後5時からNHK総合で再放送されることが決定した。
【写真】ネット歓喜！人気キャラたちが帰ってくる
特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクターに焦点を当てる物語が展開される。
公式SNSで再放送決定が告知されると、ファンからは「あんぱんからのお知らせが入ると今もキュンとします」「NHK様、あんぱん特別編の再放送、ありがとうございます 嬉しくて、跳び上がりました」「あんぱん公式が更新されて急にびっくりした！でも最高です」「再放送ありがとうございます！もちろん見ます！」などの声が寄せられた。
