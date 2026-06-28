【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）で冬季五輪の招致計画を評価する「将来開催地委員会」のシュトス委員長（オーストリア）が、28日までにスイスのローザンヌで共同通信の取材に応じ「私たちは再び日本で冬季五輪を行いたいと考えている」と日本の立候補に期待感を示した。国内では札幌や長野で招致を目指す動きが出ており、複数都市での広域開催も選択肢との見方がある。シュトス氏は分散開催も「問題