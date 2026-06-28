もしも、仲良くしていた友人に裏切られていたと知ってしまったら、あなたは許すことができますか？今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆妊娠中に起こった事件 小西友梨さん（仮名・32歳）は、夫の純一さん（仮名・35歳）と結婚して1年半になります。「現在妊娠6か月なんですが、妊娠してからずっと、子ども好きの純一が毎日のようにお腹に話しかけたり、赤ちゃんの名前を考えたりとはしゃいでいる