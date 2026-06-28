防衛省は、中国とロシアの爆撃機が日本周辺を共同飛行し、自衛隊の戦闘機を緊急発進させて対応したと発表しました。【映像】中国とロシアの爆撃機防衛省によりますときのう午前、中国軍の爆撃機2機がロシア軍の爆撃機など4機と合流し、日本海から東シナ海を共同飛行しました。午後には、そのロシア軍機に別の中国軍機が合流し、四国沖の太平洋にかけて長距離を共同飛行したということです。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進して