「オリックス−楽天」（２８日、ほっともっとフィールド神戸）オリックス・九里亜蓮投手（３４）が二回１死、鼻血で一度ベンチに退くアクシデントが発生した。約５分ほど試合は中断したが、何らかの治療を終えてマウンドに上がり、その後は無失点に抑えた。チームは目下３連敗中。自身も６月は過去４戦で勝ち星がないだけに気合いが入りまくった！？