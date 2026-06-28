複合型テーマパーク「横浜・八景島シーパラダイス」は、2026年7月2日まで「超早割ワンデーパス」を販売しています。7月18日から9月20日までに利用できるパスが、最大1400円お得になります。夏は新エリアに花火ショーとイベント目白押し4つの水族館入館券＋アトラクション乗り放題の大人・高校生料金は5700円ですが、「超早割ワンデーパス」なら4300円です。シニア（65歳以上）・小学生・中学生は各4100円→3100円、幼児（4歳以上）