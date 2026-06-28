ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が28日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、新しいカップめんの発売を告知した。ヒカキンは「新しいカップ麺発売決定!!」と告知。「7月12日（日）お昼12時HikakinTVの動画にて発表」とし「※何味か予想してみてね!!」とファンに呼びかけていた。ヒカキンは23年5月9日に「HIKAKIN PREMIUM みそきん 濃厚味噌ラーメン」を発売し、大きな話題に。今月26日にはX（旧ツイッター）で「