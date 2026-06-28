【永田町番外地】#83国民民主に公認取り消された娘が自死、母親も追うように…党内を震撼させた玉木代表の「長文釈明」「国会で言ったことが結果としてウソだったのではないかという疑惑だ。説明すれば終わる話ではないか。答弁を拒否すると憲法違反だと言われかねない」高市首相の度重なる虚偽答弁に対し、24日の会見でこう語った国民民主の玉木雄一郎代表。これまで冷ややかな視線を送っていた立憲民主党の国会追及に一転して