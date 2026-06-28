◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）午前8時から第2ラウンドの競技が再開された。雨で一時中断はあったが、16位で出た倉林紅（20＝サーフビバレッジ）が6バーディー、1ボギーの67で回り第2ラウンドを終え1打差の3位に順位を上げた。インの10番から出て17番で4メートル、18番で1メートルのチャンスを決めて前半で4つスコアを伸ばした。「