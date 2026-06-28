木村拓哉さん（53）が28日、老衰のため91歳で亡くなった美輪明宏さんを追悼しました。木村さんと美輪さんは声優として、宮粼駿監督が手がけたスタジオジブリの作品『ハウルの動く城』（2004年）で共演。木村さんはハウル役を、美輪さんは荒地の魔女役を務めました。木村さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「荒地の魔女、こちらこそありがとう。安らかに...」と記して美輪さんをしのびました。美輪さんの所