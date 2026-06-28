〈「あなたのせいじゃないの。ごめんね」性格の不一致でも、モラハラでもない⋯【妻が突然「別れたい」と言った】あまりに残酷な理由《現役医師の告白》〉から続く精神科病棟での患者同士の恋愛は、時に治療の成果を崩壊させる諸刃の剣だ。ある日、伊藤英明似のイケメンとモデル級の美貌を持つ30代女性の患者が、大勢の人が集まる病棟ホールで人目を憚らず激しいキスを始めた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）美男美