今や、日本のみならず世界中から人気を集めているサンリオキャラクター。その人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、4月9日〜5月24日の期間で開催され、6月28日にパシフィコ横浜で行われた「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で、その結果発表が行なわれた。【画像】1位になったのは「意外なキャラ」だった…2026年サンリオキャラクター大賞の結果を見る©時事通信社今回1位を獲得したのは、昨年も