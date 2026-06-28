南米ベネズエラで24日に発生した大規模な地震で、死者が1430人に上りました。ケガ人も3200人を超えていて、被害の拡大が続いています。ベネズエラ北西部で24日に発生した大規模な地震で、ベネズエラの国会議長は27日、これまでに1430人が死亡し、3238人がケガをしたと明らかにしました。また、行方不明者を捜すためのウェブサイトには5万人以上が登録されていて、被害の全容を把握するには時間がかかりそうです。余震も続くなか、