「サンリオフェス2026 in みなとみらい」が「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表が行われました。「ポムポムプリン」が2年連続・通算5度目の１位に輝きました。 【写真を見る】【サンリオキャラクター大賞連覇】ポムポムプリンが連覇 今年も?3大犬?がTOP３に輝く「あひるのペックル」が6位で大躍進総得票数は過去最多の7064万7379票。第1位に輝いたのは700万票以上を集めた「ポムポムプリン」。30周年のアニバーサリー