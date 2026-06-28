交際していた女性に暴行を加え、重傷を負わせた傷害の疑いで書類送検された村上虹郎さん（29）がきょう、自身のSNSで謝罪のコメントを発表しました。この事件は、俳優の村上虹郎さん（29）がおととし3月から5月にかけて、東京・渋谷区の自宅で、当時交際していた女性に対し、4回にわたって髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けるなどの暴行を加え、全治1か月以上の重傷を負わせた傷害の疑いで書類送検されたものです。この事件を受け