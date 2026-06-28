◆パ・リーグオリックス５―２楽天（２８日・ほっともっと神戸）オリックスが鮮やかな逆転勝ちで、連敗を３でストップした。打線は３回、２死一、二塁から中川が左前に先制適時打。１点を追う７回は、１死満塁から西川が右越えに逆転の３号グランドスラムをたたき込んだ。「ここまでチャンスで結果を残せていなかったので、取り返す気持ちで打席に入りました。最高の結果につながってよかったです」と喜んだ。西川の満塁本塁