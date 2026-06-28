群馬県前橋市役所に勤める41歳の男が、知り合いの女性に「きょうも会いたい」などとSNSで繰り返しメッセージを送ったとして逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市役所に勤める宮下修治容疑者（41）です。宮下容疑者は、今年3月から今月にかけて知人の女性（30代）に「きょうも会いたいです」「暇してたらランチしよう」などとSNSのメッセージをあわせて26回送り、ストーカー行為をした疑いがもたれ