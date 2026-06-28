男児が行方不明となった温泉施設近くを流れる天降川＝27日、鹿児島県霧島市鹿児島県霧島市の温泉施設で熊本県八代市の男児（5）が行方不明となってから、28日で1週間が経過し、鹿児島県警は約30人態勢で捜索した。付近の川に流された疑いもあるとみて、下流から河口まで範囲を広げて捜しているが、発見に至っておらず、当面の間捜索を継続する方針。不明になった施設は霧島市隼人町にあり、現場周辺は道路沿いに複数の温泉施設