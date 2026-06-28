タレントの指原莉乃（33）が27日に配信されたABEMA「CELEB SECRET」に出演。理想の結婚相手について語った。同番組は世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤に迫るドキュメンタリー。今回はセレブ妻に寄り添う夫の姿も描かれた。これを見て、理想の結婚相手について聞かれた指原は「ほんっとに、否定しない人がいい」と即答。さらに「20代の時からちょっと無理して、