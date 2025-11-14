36歳のオーバメヤンはチームをワールドカップは初出場へ導けなかった。(C)Getty Images

　現地11月13日に開催された北中米ワールドカップアフリカ予選プレーオフ準決勝で、悲願の初出場を目指すガボン代表が、強豪ナイジェリア代表と対戦。１−１で突入した延長戦に３ゴールを奪われて１−４で敗れ、敗退が決定した。

　元アーセナルのエースである36歳のFWピエール＝エメリク・オーバメヤン（現マルセイユ）らが先発したガボンは、78分に先制を許すと、終了間際の89分に追いついたものの、延長の97分に勝ち越し点を献上。その後も敵の主砲ヴィクター・オシメーンに２ゴールを決められ、万事休した。

　この結果にガボンの国民は落胆。SNS上では、次のような声が上がった。
 
「このチームにワールドカップはふさわしくない」
「よくやったけど、ナイジェリアが上だった」
「すべてを失った」
「酷いパフォーマンスだった」
「オーバメヤンは１点も取れなかった」
「道は潰えた」
「恥ずかしい結果だ」
「パスミスが多すぎる」

　期待が大きかっただけに、失望の声が広がっているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

