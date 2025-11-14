「すべてを失った」「恥ずかしい」“元アーセナルのエース”を擁するアフリカの雄、１−４敗戦で予選敗退決定…またも悲願のW杯初出場ならず国民落胆「このチームはW杯にふさわしくない」【アフリカ予選PO】
現地11月13日に開催された北中米ワールドカップのアフリカ予選プレーオフ準決勝で、悲願の初出場を目指すガボン代表が、強豪ナイジェリア代表と対戦。１−１で突入した延長戦に３ゴールを奪われて１−４で敗れ、敗退が決定した。
元アーセナルのエースである36歳のFWピエール＝エメリク・オーバメヤン（現マルセイユ）らが先発したガボンは、78分に先制を許すと、終了間際の89分に追いついたものの、延長の97分に勝ち越し点を献上。その後も敵の主砲ヴィクター・オシメーンに２ゴールを決められ、万事休した。
この結果にガボンの国民は落胆。SNS上では、次のような声が上がった。
「このチームにワールドカップはふさわしくない」
「よくやったけど、ナイジェリアが上だった」
「すべてを失った」
「酷いパフォーマンスだった」
「オーバメヤンは１点も取れなかった」
「道は潰えた」
「恥ずかしい結果だ」
「パスミスが多すぎる」
期待が大きかっただけに、失望の声が広がっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
