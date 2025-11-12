【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『新たな生き方をしていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
過去にしてきた過ちを繰り返さないように過ごしていきます。そのために信頼できる人の意見をかなり取り入れていくようです。仕事や公の場では、普段は接しないようなジャンルのものに触れていきます。極めれば他の人には出せないような雰囲気が出せるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
形に囚われないようにしていきます。相手の気持ちや状況に合わせて、柔軟な判断と行動をとっていくでしょう。変に邪魔者が増えないように、その事は周囲にアピールしておくと良いです。シングルの方は、家族と縁が薄い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の忙しい日々が始まっていきます。
｜時期｜
11月17日 思い留まる ／ 11月20日 新しい知識をゲット
｜ラッキーアイテム｜
ドライブ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞