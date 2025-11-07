ゆうこす“産後80kgから20kg減”劇的ビフォーアフターに反響殺到「凄すぎてびっくり」「フェイスラインが全然違う」
【モデルプレス＝2025/11/07】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後の体重増加とそこからの減量について報告し、反響が寄せられている。
【写真】31歳美人クリエイター「フェイスラインが全然違う」産後80kg当時の姿
ゆうこすは「数日前たまたま横顔撮る機会があって、めっっっちゃスッキリしててびっくりした」とつづり、近影ショットと産後直後の写真2枚を公開。「産後80キロあって、目が開きづらくなったり、膝が痛くなったり、もう散々だったけど健康的に少しずつ減量してて結果出てきて嬉しい しかも筋力はキープどころか増えてる 偉すぎる…」と産後の体重増加による身体の変化と減量への取り組みを報告した。
続く投稿では、「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね」「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした 浮腫みってやばいよね…」と紹介し、産後の脚と全身ショットを披露。浮腫んでいた日々を赤裸々に明かしている。
最後に、「産前53キロ→産後80キロ→入院して5日で10キロ減（水分）→筋トレ＆食事で半年で10キロ減」と体重の変化を記し、「目標まであともう踏ん張り 筋力キープのまま、徐脂肪頑張る！」とさらなる意気込みをつづっている。
この投稿に、ファンからは「衝撃」「凄すぎてびっくり」「フェイスラインが全然違う」「頑張りが伝わってくる」「努力が素晴らしい」「健康的に痩せてて素敵」「私も頑張ろうと思えた」といった驚きや称賛の声が続々と上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」のボーカルで、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
