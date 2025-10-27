ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【リーボック】着回し力抜群のパーカーが登場！秋冬に活躍するメンズファッションアイテムがAmazonで販売中！

トレンドのビッグシルエットと古着風デザインが特徴のサークルロゴフーディーが登場！フロント胸元にはブランドロゴやメッセージ刺繍が施され、バックには大胆に配置されたサークルロゴのサテンワッペンが目を引く。裏毛素材なので暖かくて柔らかい肌触り。ポリエステル65％綿35％の混紡素材で、通気性と耐久性を兼ね備えた快適な着心地に。

裏毛仕様の素材感が心地よく、保温性と柔らかさを兼ね備えた快適な着心地が魅力のスウェットパーカーとなっている。

トレンドのビッグシルエットに古着風デザインを加えた、こなれ感のあるフーディーがコーディネートに映える。

胸元の刺繍と背面のサークルロゴワッペンがアクセントになり、カジュアルスタイルに個性をプラスできる。

デニムやショートパンツとも好相性で、タウンユースからアウトドアまで幅広く使える頼れるアイテムに仕上がっている。