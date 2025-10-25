大谷翔平は敵地でWSの前日会見に対応

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、ロジャースセンターでワールドシリーズの前日会見に臨んだ。地元メディアとのやりとりでは、日本ファンが「尊敬すぎる」と感動する神対応も話題となった。



ワールドシリーズで対戦するブルージェイズは大谷にとって因縁の相手でも知られる。2023年オフ、エンゼルスからFAとなった際に移籍先の最終候補に。著名な米記者が「ショウヘイ・オオタニがトロント行きの飛行機に乗った」と誤報が流れ、フライトレーダーによる追跡騒動も起きた。

また、ブルージェイズは移籍交渉の際に帽子や17番ユニホーム、さらには愛犬デコピンにカナダ国旗が描かれた冬用ジャケットをプレゼントしていた。この日、会見に臨んだジョン・シュナイダー監督は「もうそろそろ返してくれよって感じだ」とジョークを飛ばしていた。この発言を伝え聞いた大谷は「うちのガレージにとってあります」と柔和な笑顔をみせた。

移籍交渉を行なったことについて「あの期間も僕にとっては素晴らしい経験でしたし、フロントの人たちを含めて素晴らしい人たちだなという。素晴らしいチームだなという印象を持っていたので、そういうチームの人たちとまたこういう舞台で対戦できるというのは素晴らしいことだなと思います」とワールドシリーズでの対戦を心待ちにした。

ワールドシリーズではブルージェイズを“選ばなかった”大谷へのブーイングが予想される。それでも大谷は「前回もされましたけど、それをまた力に変えて頑張りたいと思います」とにこやかに応じていた。

このやりとりに日本のファンは感動。「どんな質問にも誠実で前向きな答え方が本当に素敵」「しっかり相手へリスペクト」「誠実さ感じるね」「回答には隙が無い」「尊敬すぎる」。特に“ブーイングを力に変える”というコメントには「名言ですね」「一流の強さを感じます」「やっぱり人格者すぎる」「心から尊敬します」と称賛が相次いでいた。（Full-Count編集部）