パレスチナ自治区ガザ地区の和平計画をめぐり、イスラム組織ハマスは声明で最大の争点のひとつであるハマスの武装解除に関して「検討している」と述べました。

ハマスから新たに人質1人の遺体がイスラエルに引き渡され、18日未明、身元確認のため、イスラエルの都市テルアビブの施設に到着しました。

和平計画の第1段階に基づき、残る人質18人の遺体についてもハマスは捜索を続けるとしていますが、当初の予定から大幅に遅れていて、イスラエル側は「合意違反だ」と反発を強めています。

和平計画の第2段階では、イスラエル軍の撤退や、ハマスの武装解除などを、進めるとされていますが、ハマスは自らの武装解除について、明確な言及を避けています。

こうした中、ロイター通信は、17日、取材に応じたハマスの幹部が武装解除について「『イエスともノーとも答えられない』と述べ、疑問を呈した」と報じました。

これに対し ハマス は声明で、武装解除などについて「まだ交渉のテーブルでは議論されていない」と述べたうえで、武装解除を含む、提起された全ての問題について ハマス の立場を検討していることを、明らかにしました。