中東シリアの首都ダマスカスで7日、フランスのマクロン大統領が滞在するホテルの近くで2回の爆発がありました。ロイター通信などによりますと、シリアの首都ダマスカスで7日、2回の爆発があり、これまでに18人がケガをしたということです。ダマスカスには6日からフランスのマクロン大統領が滞在していて、マクロン大統領が泊まるホテルの近くで爆発があったとみられています。ただ、マクロン大統領は爆発音を聞いておらず、その後