初回のマウンドは四球後に3連続奪三振

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、初回先頭打者で特大446フィート（約135.9メートル）弾を放った。どうやら、史上初の記録が生まれたようだ。

初回のマウンドは先頭に四球を与えたものの、上位打線を3者連続三振を奪った。その直後だった。フルカウントから左腕キンタナの6球目のスラーブを強振。右翼席上段まで運ぶ446フィート（約135.9メートル）の特大弾に本拠地も大興奮だった。

その後、ドジャースタジアムの場内アナウンスでは「ドジャース投手がポストシーズンで本塁打を記録したのは初」と紹介。球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」公式X（旧ツイッター）も「ショウヘイ・オオタニの本塁打はストシーズンの試合でドジャースの投手としては史上初のものだ」とした。“リアル二刀流”で出場し、大谷が140年以上の歴史を誇る球団史に名前を刻んだ。

大谷のポストシーズンでの本塁打はワイルドカードシリーズの初戦となった9月30日（同10月1日）のレッズ戦で2発をマークして以来、9試合ぶり。フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わりなかなか状態が上がらなかったが、シリーズ突破のかかった試合で千両役者の活躍だった。（Full-Count編集部）