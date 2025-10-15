¤³¤ì¤«¤é¤¬½Ü¡ª¡Ö¥«¥Ö¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô8Áª¡ÁÀ¸¤Ç¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â´Å¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê
Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë´Å¤ß¤¬Áý¤¹¡Ö¥«¥Ö¡×¡£À¸¤Ç¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢²Ð¤òÄÌ¤¹¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥«¥Ö¤Î´Å¤ß¤È¿©´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò8Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÕ¤Ã¤Ñ¤â³èÍÑ¡ÛÈ¤µÙ¤á¤Ë ´ÊÃ±¥«¥Ö¤Î±öº«ÉÛÏÂ¤¨
ºàÎÁ¤Ï¥«¥Ö¤È±öº«ÉÛ¤À¤±¡ª È¤µÙ¤á¤ä¤ªÊÛÅö¤Î·ä´Ö¤ª¤«¤º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÏÂ¤¨Êª¤Ç¤¹¡£¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤Ë¤Ï¦Â¥«¥í¥Á¥ó¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤º¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ²Á¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ö¤ò±ö¤â¤ß¤·¤Æ¤«¤éÏÂ¤¨¤ë¤È¡¢Ì£¤¬¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£2¹©Äø¤Ç´°À®¡ª ¥«¥Ö¤Î¡ÖÄÒÊª¡×¥ì¥·¥Ô£²Áª
ÄÒÊª¤ÎÄêÈÖ¡¢´Å¿ÝÄÒ¤±¤Ë¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¡£Çò¤È²«¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¤äÐ§¤â¤Î¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÀéËçÄÒ¤±¡×¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¿Ý¤Ë¡¢º«ÉÛ¤Î»Ý¤ß¤ÈÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£Æü¤¬¤¿¤Ä¤´¤È¤ËÌ£¤¬¤Ê¤¸¤ß¡¢Åß¤Î¾ïÈ÷ºÚ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ñ¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¡ª ¥«¥Ö¤Î¡Ö´ÊÃ±¡×¥ì¥·¥Ô5Áª
¾®¤µ¤Ê¥«¥Ö¤Ï¡¢Èé¤´¤ÈÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èé¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥¢¥ß¥é¡¼¥¼¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤¬½Ü¤Î¥æ¥ºÈé¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ÎÉûºÚ¤Ë¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¼çºÚ¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤È¥ì¥â¥ó½Á¤ÇÏÂ¤¨¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÍÎÉ÷¥µ¥é¥À¡£¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤Ï¶ì¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±öè§¤Ç¤·¤Æ¤«¤éÏÂ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¤äÊ´¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤À¤·¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤ß¹þ¤ó¤À¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¥Ö¤Ï¡¢´¨¤¤Æü¤Ë²¹¤Þ¤ëÉûºÚ¤Ç¤¹¡£ÌýÍÈ¤²¤Î¥³¥¯¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æù¤äµû¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÂ´¶¤¢¤ê¡£¤À¤·½Á¤Ë¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ö¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤¤ËÅ¬¤·¤¿¿©ºà¤Ç¤¹¡£»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¥Ö¥ê¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡£É½ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥«¥Ö¤¬¡¢¤ª¼ò¤Î¤È¤â¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£±ö¤ÈÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Ö¤ò¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥½¥Æ¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¼çºÚ¤Ë¡£Ã¸Çñ¤Ê¥«¥Ö¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥³¥¯¤È»é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¯¤È¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¨¤é¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤ÏºÇ¸å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È´¶¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥Ö¤òÀ¸¿©¤È²ÃÇ®¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡ª
¥«¥Ö¤Ï¤¯¤»¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢À¸¿©¤È²ÃÇ®¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÒÊª¤Ë¤¹¤ì¤ÐÆü»ý¤Á¤·¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥µ¥é¥À¤äÏÂ¤¨Êª¤Ç¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë²ÃÇ®ÎÁÍý¤Ï¡¢µû¤äÆù¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼çºÚ¤«¤é¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Åß¤Î¿©Âî¤Ë¥«¥Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
¢£2¹©Äø¤Ç´°À®¡ª ¥«¥Ö¤Î¡ÖÄÒÊª¡×¥ì¥·¥Ô£²Áª
¥«¥Ö¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±
ÄÒÊª¤ÎÄêÈÖ¡¢´Å¿ÝÄÒ¤±¤Ë¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¡£Çò¤È²«¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¤äÐ§¤â¤Î¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ê·ÚÀéËçÄÒ¤±
¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÀéËçÄÒ¤±¡×¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¿Ý¤Ë¡¢º«ÉÛ¤Î»Ý¤ß¤ÈÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£Æü¤¬¤¿¤Ä¤´¤È¤ËÌ£¤¬¤Ê¤¸¤ß¡¢Åß¤Î¾ïÈ÷ºÚ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ñ¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¡ª ¥«¥Ö¤Î¡Ö´ÊÃ±¡×¥ì¥·¥Ô5Áª
¥«¥Ö¤Î¿Ý¤ÎÊª
¾®¤µ¤Ê¥«¥Ö¤Ï¡¢Èé¤´¤ÈÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èé¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥¢¥ß¥é¡¼¥¼¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤¬½Ü¤Î¥æ¥ºÈé¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ÎÉûºÚ¤Ë¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¼çºÚ¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ö¤Î¥µ¥é¥À
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤È¥ì¥â¥ó½Á¤ÇÏÂ¤¨¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÍÎÉ÷¥µ¥é¥À¡£¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤Ï¶ì¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±öè§¤Ç¤·¤Æ¤«¤éÏÂ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¤äÊ´¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ö¤Î½À¤é¤«¼Ñ
¤À¤·¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤ß¹þ¤ó¤À¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¥Ö¤Ï¡¢´¨¤¤Æü¤Ë²¹¤Þ¤ëÉûºÚ¤Ç¤¹¡£ÌýÍÈ¤²¤Î¥³¥¯¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æù¤äµû¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÂ´¶¤¢¤ê¡£¤À¤·½Á¤Ë¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¤È¥«¥Ö¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤
¥«¥Ö¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤¤ËÅ¬¤·¤¿¿©ºà¤Ç¤¹¡£»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¥Ö¥ê¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡£É½ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥«¥Ö¤¬¡¢¤ª¼ò¤Î¤È¤â¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£±ö¤ÈÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤«¤Ö¤Î¥½¥Æ¡¼ »ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê
¥«¥Ö¤ò¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥½¥Æ¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¼çºÚ¤Ë¡£Ã¸Çñ¤Ê¥«¥Ö¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥³¥¯¤È»é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¯¤È¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¨¤é¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤ÏºÇ¸å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È´¶¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥Ö¤òÀ¸¿©¤È²ÃÇ®¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡ª
¥«¥Ö¤Ï¤¯¤»¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢À¸¿©¤È²ÃÇ®¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÒÊª¤Ë¤¹¤ì¤ÐÆü»ý¤Á¤·¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥µ¥é¥À¤äÏÂ¤¨Êª¤Ç¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë²ÃÇ®ÎÁÍý¤Ï¡¢µû¤äÆù¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼çºÚ¤«¤é¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Åß¤Î¿©Âî¤Ë¥«¥Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)