中川翔子「手が8倍くらいほしい」双子育児の近況＆4コマ漫画公開 出産後の悩みも赤裸々につづる
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの中川翔子が10月13日、自身のInstagramを更新。双子育児に近況を明かした。
【写真】中川翔子「双子ワンオペ無理」赤裸々な心境明かした4コマ漫画
この日、中川は「今日はお兄さん」と息子を抱く最新ショットを公開。「新生児は生まれた体重から一旦小さくなりそこからまた毎日大きくなるそうですが、少しずつ重くなるのが本当に嬉しい2人それぞれのかわいさと個性、二卵性双子男子楽しいです！」とつづり、子供が成長していく喜びを明かした。しかし「手が8倍くらいほしい。。」と2人を同時に育てるのは大変だと明かし「双子をひとりで同時に見る難しさ。夜通し大人2人が見られる状態じゃなきゃ怖い。同時に泣いたらかわいそうで！」と双子育児ならではの悩みを記している。
また「むくみとのたたかい」と出産後の体にまつわる悩みも告白。「着圧ソックス履く前と履いた後の違いがすごすぎる」とむくみの跡がはっきりとわかる写真も投稿していた。中川は双子育児の様子を4コマ漫画にして、2人同時に授乳していることなどを伝えている。
この投稿には「息子くんすでイケメン」「むくみが早く落ち着きますように」「双子あるあるですね」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子育児の近況を報告
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
