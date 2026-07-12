ハーランドとイサベルさんのツーショット 画像はInstagram@isabellaaよりtheWORLD（ザ・ワールド）

アーリング・ハーランドの恋人がSNSに投稿 背中に「HAALAND」の文字

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ノルウェー代表ハーランドの恋人モデルのW杯観戦姿がSNSで注目を集めた
  • 赤いドレスの背中に「HAALAND」とデザインし恋人へのエールを込めた装い
  • 約130万フォロワーのInstagramには「最高だ」「クイーンだ」と絶賛の声
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「豊臣兄弟！」で信長の最期を演じた小栗旬がコメント、光秀への「お前じゃない」はアドリブ
  2. 2. ハーランド スタバ片手に銀ブラ
  3. 3. プリウス「売れ行き半減」の背景
  4. 4. 橋本愛は佐藤二朗より事態深刻?
  5. 5. 翻訳者「AIに映画字幕は無理」
  6. 6. 腎臓が…子宮頸がん治療の代償
  7. 7. 『アニサマ』初の西日本エリアで開催決定！福岡で来年3月　例年の夏季・関東圏開催に加えて実施
  8. 8. W杯 イングランド4強も不協和音
  9. 9. 被害者が「自ら唇を縫っていた」
  10. 10. ビールの売り子が語る「舞台裏」
  1. 11. 元消防庁長官 登山中に倒れ死亡
  2. 12. 有吉 いつかMCをやりたい番組
  3. 13. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  4. 14. 交際相手を複数回殴り殺害したか
  5. 15. 長男の妻から届いた「荷物」戦慄
  6. 16. 「早く死んで」凄絶な祖母の介護
  7. 17. 友達にしてはいけない人の特徴
  8. 18. バレー日本女子、大逆転！涙、涙の決勝R進出　0―2からポーランド撃破　和田が2戦連続両軍最多27点
  9. 19. 韓国人が語る日本語の「地雷」
  10. 20. プレステ5本体がAmazonでSALEに
  1. 1. 腎臓が…子宮頸がん治療の代償
  2. 2. 被害者が「自ら唇を縫っていた」
  3. 3. 元消防庁長官 登山中に倒れ死亡
  4. 4. 交際相手を複数回殴り殺害したか
  5. 5. 長男の妻から届いた「荷物」戦慄
  6. 6. 「早く死んで」凄絶な祖母の介護
  7. 7. 友達にしてはいけない人の特徴
  8. 8. 韓国人が語る日本語の「地雷」
  9. 9. 10代女性に性的暴行か 男を逮捕
  10. 10. 東山動植物園 マヌルネコ3頭別れ
  1. 11. 学校で私服洗濯した教員の評判
  2. 12. 自転車運転の女性（40）が大型トラックにひかれ死亡　トラック運転手を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕　自転車チャイルドシートに同乗の6歳娘は軽傷　埼玉・草加市
  3. 13. 女性警官の骨を折ったか 男逮捕
  4. 14. 祖母を在宅介護 直面した現実
  5. 15. 死亡ひき逃げ事件で26歳男を逮捕
  6. 16. 福岡で38度超え「溶けそう」
  7. 17. さい銭箱泥棒 張り込み中に逮捕
  8. 18. 同じ民家に7日間で4回クマが侵入
  9. 19. 水上バイクから3人転落 16歳不明
  10. 20. 殺人未遂か 入所者の男を逮捕
  1. 1. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  2. 2. 昭和41年の50円玉→2万円超 なぜ
  3. 3. ともにれいわ離党 大石氏に批判
  4. 4. いつも舐められる…対策を伝授
  5. 5. もはや赤の他人? 旧宮家に驚き
  6. 6. 口縫い女 周囲危惧した「洗脳」
  7. 7. セクハラ辞職の前田川市長が敗北　新人浦野氏が初当選、福岡
  8. 8. 声優復帰「死亡」の検索結果も
  9. 9. 扇風機の羽根あり・なし 違いは
  10. 10. 麻生太郎氏が「皇室典範」改正を急ぐ理由は…“日本会議の30年の集い”に間に合わせたいから
  1. 11. SUUMOおとり広告多いの噂 真相は
  2. 12. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  3. 13. 高額療養費 改正の恩恵と負担増
  4. 14. Tシャツの胸ポケットは何のため?
  5. 15. 高市首相に“もう1つの爆弾”「副首都法案」炸裂の可能性 会期延長なら疑惑追及&身内疲弊のWパンチ
  6. 16. 介護施設に入れるのは親不幸?
  7. 17. 大連立の名で"菅降ろし"が加速
  8. 18. ノート見せろと言えず…若山教授
  9. 19. 覆面パトカー 色や状態に特徴?
  10. 20. 60代で週2で夜の営み 驚きの効果
  1. 1. カナダで銃撃戦か 6人撃たれる
  2. 2. イラン 米軍施設に弾道ミサイル
  3. 3. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
  4. 4. 韓国 青年54万人が孤立する社会
  5. 5. イラン 米イスラエルに必ず復讐
  6. 6. ホルムズ海峡を封鎖へ イラン
  7. 7. XBOXゲーマー MSを提訴し勝訴
  8. 8. 台風9号 中国上陸で250万人避難
  9. 9. 米軍 イランへ今週3度目攻撃
  10. 10. 【海外発！Breaking News】「ゲイにチップはあげない」女性客がウエイターにメッセージを残す（米）
  1. 11. イラン ホルムズ封鎖し船舶攻撃
  2. 12. 涼を呼ぶ伝統織物「栄昌夏布」の今　中国重慶市
  3. 13. 「教科書に沿った旅行」が中国の夏休み旅行の新トレンドに
  4. 14. Intel製CPUに情報漏えいの恐れがある脆弱性「Downfall」が発見される、データやパスワードなどの機密情報が抜き取られる危険性
  5. 15. 英元下院議員殺害 28歳男を拘束
  6. 16. 息子の手を離さなかった俳優ヒョンビン…『愛の不時着』夫婦、米ディズニーでの目撃談
  7. 17. 中国の医師団、モザンビークで口唇口蓋裂の子どもに無料手術
  8. 18. 西岸でCNN記者 入植者に追われ
  9. 19. 中国湖北省黄岡市、台風に備えダム放水　一斉点検も実施
  10. 20. 「本人だと分からなかった」ひげに長髪でアイドル時代とは“別人”になったTREASURE元メンバー
  1. 1. 警察官は「年収が高い」のか
  2. 2. 父が1日中エアコン 電気代の実態
  3. 3. ハローマックが「消えた」理由
  4. 4. 孫10万円を毎年渡す 税の扱いは
  5. 5. 楽天など還元改悪 確認すべき点
  6. 6. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
  7. 7. 特定口座 社保料への影響と対策
  8. 8. アシックスのシューズが47％OFF
  9. 9. 大手仲介の囲い込み 売主が自衛
  10. 10. ワークマン 快進撃の裏側語った
  1. 11. 配当株 高値圏での買い方を解説
  2. 12. 変動金利 上昇局面で固定が浮上
  3. 13. 刺さる叱り方 子は後に慶應合格
  4. 14. 昔ばなしで頭がいい子が育つ理由
  5. 15. 全東信破産 連鎖倒産の仕組み
  6. 16. アニメ制作AI化 ベテランの覚悟
  7. 17. 熊本を一杯のラーメンに。富喜製麺研究所サクラマチ店が「りんどうポーク」を主役にした専門店として2026年7月3日リニューアルオープン
  8. 18. サロモンのシューズが35％OFF
  9. 19. ちいかわ映画 特典巡り議論白熱
  10. 20. 見守り強化 防犯カメラが56％OFF
  1. 1. プレステ5本体がAmazonでSALEに
  2. 2. Prime Dayで爆売れのガジェット
  3. 3. GARMIN（ガーミン）が最大27%OFF
  4. 4. Amazon 40％OFF以上の即ポチ商品
  5. 5. Apple製品がAmazonで最大26%OFF
  6. 6. Amazonでカー用品が最大49％オフ
  7. 7. UNDER ARMOURがAmazonで半額に
  8. 8. 冷凍ボトルも 飲料が最大57%OFF
  9. 9. モスバーガー夏の新商品発表会 / 屋台グルメが楽しめる『牛角の夏祭り』を開催へ【まとめ記事】
  10. 10. ビジネス書作家が指摘する「AIバブルは弾けない」理由 クリエイティブ現場の知られざる背景
  1. 11. 「FAMIMA PARK AZABUDAI」オープン / 冷房・除湿・送風の1台3役「simplus スポットクーラー」【まとめ記事】
  2. 12. 幼女を犬から救う猫の動画「ご主人様に何をするニャ〜！」
  3. 13. ひろゆき氏の発言に「許さない」
  4. 14. 「ぼくがマリオに学んだこと」新スター・ウォーズ監督、J.J.エイブラムス特別寄稿
  5. 15. 手書きメモを「メモ」アプリでスキャン！PDFで共有しよう：iPhone Tips
  6. 16. Mozillaが技術ドキュメントを検索したり解説したりするAI機能を提供開始、ただし機能の一部は一時停止に
  7. 17. リカバリ服「BAKUNE」が20％OFF
  8. 18. これが彼らのやったこと。　『ヘンリー』ほか、実在の連続殺人鬼を描いた“非情”映画が連続公開　日本初公開作も［ホラー通信］
  9. 19. イー・アクセス、下り最大21Mbpsに対応したAndroid4.0搭載スマホを発売
  10. 20. Wii U『スプラトゥーン』フェスのお題を各国比較。トランスフォーマー対決や食べるvs寝る、北極vs南極？
  1. 1. ハーランド スタバ片手に銀ブラ
  2. 2. W杯 イングランド4強も不協和音
  3. 3. バレー日本女子、大逆転！涙、涙の決勝R進出　0―2からポーランド撃破　和田が2戦連続両軍最多27点
  4. 4. バレー女子 日本が劇的逆転勝利
  5. 5. FIFA会長の発言にファン困惑
  6. 6. 佐々木麟太郎 ドラフト持ち越し
  7. 7. 世界ランク上位4チーム準決勝へ
  8. 8. 小田凱人 ウィンブルドン連覇
  9. 9. 巨人・田中 投げさせて下さい
  10. 10. 武豊が通算5000勝到達 場内歓声
  1. 11. サッカーW杯2026 ベスト4が決定
  2. 12. W杯「メッシ結果残しすぎ」称賛
  3. 13. 山梨学院4-0 無失策で波乱演出
  4. 14. ドルトムント、18歳ギリシャ代表MFと個人合意…昨季3G18Aの新鋭にゲンクは64億円要求
  5. 15. W杯 イングランド疑惑のゴール
  6. 16. 復帰予定ない 高木美帆氏が断言
  7. 17. メッシ：「吐くのはよくあること」　監督は「普通じゃないが…」
  8. 18. なでしこ・長谷川 地元で神対応
  9. 19. 大谷21号 米メディアが珍質問
  10. 20. ベッカム氏の隣のイケメンは誰?
  1. 1. 「豊臣兄弟！」で信長の最期を演じた小栗旬がコメント、光秀への「お前じゃない」はアドリブ
  2. 2. 橋本愛は佐藤二朗より事態深刻?
  3. 3. 翻訳者「AIに映画字幕は無理」
  4. 4. 『アニサマ』初の西日本エリアで開催決定！福岡で来年3月　例年の夏季・関東圏開催に加えて実施
  5. 5. 有吉 いつかMCをやりたい番組
  6. 6. 丸山桂里奈 もう1回独身したい
  7. 7. T.M.Revolution、『鷹祭 SUMMER BOOST』大トリで圧巻パフォ　話題沸騰中の「HOT LIMIT」でチームに勢い「ホークス的にもオールオッケー！」
  8. 8. アントニー テロリストと誤解
  9. 9. 名古屋は美味い店ない 投稿謝罪
  10. 10. ヒカキン「新カップ麺」を発表
  1. 11. 57年前の少女 未来を言い当てる
  2. 12. 豊臣兄弟 元乃木坂がサプライズ
  3. 13. 渡部 告知も一部ファンから批判
  4. 14. VIVANT 初回放送直前に生特番
  5. 15. 病院の口コミは信用できるのか
  6. 16. 山里「木曜は日テレに泊まる」
  7. 17. 佐藤二朗の当てつけ投稿に指摘
  8. 18. 消えたイケメン俳優の豪邸に衝撃
  9. 19. 西川貴教 HOT LIMITが急上昇1位
  10. 20. ダンカン 亡き妻への後悔を告白
  1. 1. デカ目見えするアイシャドウ
  2. 2. 【髪型】ミディアムストレートは女性の味方！男ウケ抜群
  3. 3. そんな引き出しあったの?! 男の欲情を高める【大人なキス】
  4. 4. 13歳年下夫と妊活で…現実に直面
  5. 5. 優樹菜 死んだ愛犬巡り批判続出
  6. 6. 47歳で自然妊娠 感じた「変化」
  7. 7. ロイズのコーヒー香る新作チョコ登場♪豆乳と楽しむ大人の限定スイーツ
  8. 8. 小林麻耶が子ども諦めた衝撃理由
  9. 9. コンビニ3社 さば味噌煮を比較
  10. 10. 【TDL】イースターエッグのキャラたちが超かわいい! 自分だけオリジナルが作れる「エッグケースアクセサリー」
  1. 11. 宮城の食材が大集合。ハイクオリティな【仙台国際ホテル】のご当地朝食ビュッフェ
  2. 12. 【Golden Bear】ハリー･ポッターと初のコラボ!グラフィックTシャツを発売♪
  3. 13. 気まずいベッドシーン…その時どうする？子どもの前で親が慌てないための考え方
  4. 14. 母の介護に、父の世話…「ずっと入院してくれたら」と考えてしまう自分が怖い【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】（3）
  5. 15. もしかして虐待…？ 児相に通報？どうしたらいいかわからない！／娘の友だちは放置子?（7）
  6. 16. スパイダーまん!?USJの“キャラクターまん”がスゴイ！
  7. 17. 日々のケアが長持ちの秘訣！畳をきれいに保つ掃除の仕方
  8. 18. 稲森いずみが語る「もし、女優になってなかったら…」。ベールに包まれた彼女の“素”に迫ってきた！
  9. 19. コスプレもしちゃいます♡丸の内OL流クリスマス女子会の楽しみ方！
  10. 20. 「実は、奥さんとずっとレス…」美人妻を持つ、33歳医者の衝撃告白。エリート夫婦の実態とは