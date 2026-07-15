《すごく素敵です》《これぞアートです》《センスの塊》7月12日、お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が自身のInstagramを更新。そこで投稿した内容に冒頭のような称賛の声が寄せられ、大きな話題を集めている。土屋は、同投稿でナフサ不足の影響を受けて白黒のモノクロパッケージになったカルビーのポテトチップス袋の画像を投稿。《昔も今も、色を奪うもの》と書き出し、《ここに絵描くのが流行ってる、既にちょっと遅いけど…