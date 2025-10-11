【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月6日〜10月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『好かれたい気持ちが増えます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達の様子を観察していくことが多くなります。力ある人の側にいる場合は、その方が調和は取れるでしょう。仕事や公の場では仲良くしたい人がいるようです。でも、しっかり働かないと良い印象を持ってもらえないでしょう
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の誠実さを理解してもらおうと努めていきます。できるだけ羽目を外す行動は避けていくでしょう。相手の周囲の人にまで気遣いをしてあげると良いです。シングルの方は、表向きだけ良い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまりネガティブにならないように自分をコントロールしています。
｜時期｜
10月14日 戦う ／ 10月15日 離れていく人がいる
｜ラッキーアイテム｜
ニットのセーター
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞