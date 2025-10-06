「踊ってみた企画」では藤井風「きらり」をTHE RAMPAGEがパフォーマンス！『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月20日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲は発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

aoen「青春インクレディブル」

家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」

CANDY TUNE「アイしちゃってます♡」「倍倍FIGHT!」

櫻坂46「Unhappy birthday構文」

THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」

THE RAMPAGE「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」

JO1「ひらく」

s**t kingz「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」

TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」

中島健人「IDOLIC」

※アーティスト名五十音順

【踊ってみた企画】

陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀（THE RAMPAGE）「きらり」（藤井 風）

THE JET BOY BANGERZ「革命道中 - On The Way」（アイナ・ジ・エンド）

【名曲ライブ！ライブ！】

家入レオ 「ドライフラワー」（優里）

TOMORROW X TOGETHERは、幻想的な雰囲気をシンセサイザーとギターサウンドで表現した「Can’t Stop」をフルサイズテレビ初歌唱。

JO1は豆原一成の主演映画主題歌で、秦 基博が書き下ろしたバラード曲「ひらく」、aoenは初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現した新曲「青春インクレディブル」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。櫻坂46はテレビ初披露となる最新曲「Unhappy birthday構文」をフルサイズで披露する。

家入レオは、最新曲「Mirror feat.斎藤宏介」をフルサイズでテレビ初歌唱する他、「名曲ライブ！ライブ！」では優里の「ドライフラワー」を歌い上げる。

中島健人は、アイドルとして貫いてきた人生を背負い“アイドル”以上の存在へ進化するという想いを込めた話題の新曲「IDOLIC」をフルサイズテレビ初披露。

CANDY TUNEは、ハッピーな世界観を凝縮したテレビ初披露となる新曲「アイしちゃってます♡」をフルサイズライブ。さらに、おかわりライブとして、人気曲「倍倍FIGHT!」も披露する。

s**t kingzは、盟友・三浦大知、SKY-HIとの初の3組共作楽曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」をフルサイズで届ける。

THE RAMPAGEは今までの彼らの楽曲とは一線を画す、破壊的アンセムとなっている新曲「自由への大脱走 ～Running Running Running～ feat. 湘南乃風」をフルサイズで披露する他、大好評の「踊ってみた企画」にも登場。藤井 風の「きらり」を陣、山本彰吾、藤原樹、長谷川慎、鈴木昂秀が激アツパフォーマンスで魅せる。

THE JET BOY BANGERZは、テンションMAXで魅せるパーティーチューン「Let’s Dance」をフルサイズテレビ初披露。そして「踊ってみた企画」では、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」を、ハイレベルなダンススキルが光るステージで届ける。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

10/20（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

